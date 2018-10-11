Група компаній "Укрлендфармінг" стала членом Європейської Бізнес Асоціації

Вступ до Європейської Бізнес Асоціації дозволить "Укрлендфармінгу" ще більше впливати на розвиток економіки України і на залучення інвестицій у галузь.

"Укрлендфармінг" став повноправним членом найбільш впливового об’єднання бізнесу України, яке слідує європейським цінностям.

"Як лідер індустрії, як компанія, яка створює найбільшу кількість робочих місць в агро-галузі, як один із найбільших експортерів продуктів харчування, ми відчуваємо величезну відповідальність перед українською та світовою спільнотою щодо слідування європейським цінностям. - Коментує операційний директор Галина Ковток, - вступ в Європейську Бізнес Асоціацію для нас є можливістю ще більше впливати на розвиток економіки України та на залучання інвестицій в галузь, а для співтовариства - переймати наш успішний досвід роботи в агро-індустрії. Ми віримо, що об’єднання сильних - це можливість зростання для всіх - бізнесу, суспільства та розвитку економіки вцілому".

Європейська Бізнес Асоціація об’єднує більш ніж дев’ятсот компаній і таким чином є однією з наймасштабніших спільнот бізнесу, які працюють на українському ринку. Серед її членів – компанії-лідери, які розділяють кращі європейські цінності ведення бізнесу.