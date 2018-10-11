Група компаній "Укрлендфармінг" стала членом Європейської Бізнес Асоціації
"Укрлендфармінг" став повноправним членом найбільш впливового об’єднання бізнесу України, яке слідує європейським цінностям.
"Як лідер індустрії, як компанія, яка створює найбільшу кількість робочих місць в агро-галузі, як один із найбільших експортерів продуктів харчування, ми відчуваємо величезну відповідальність перед українською та світовою спільнотою щодо слідування європейським цінностям. - Коментує операційний директор Галина Ковток, - вступ в Європейську Бізнес Асоціацію для нас є можливістю ще більше впливати на розвиток економіки України та на залучання інвестицій в галузь, а для співтовариства - переймати наш успішний досвід роботи в агро-індустрії. Ми віримо, що об’єднання сильних - це можливість зростання для всіх - бізнесу, суспільства та розвитку економіки вцілому".
Європейська Бізнес Асоціація об’єднує більш ніж дев’ятсот компаній і таким чином є однією з наймасштабніших спільнот бізнесу, які працюють на українському ринку. Серед її членів – компанії-лідери, які розділяють кращі європейські цінності ведення бізнесу.