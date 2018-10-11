Китай зацікавлений в імпорті українського м'яса птиці

Головним завданням місії КНР є зміцнення співпраці між Україною та КНР та збільшення двостороннього товарообігу.

Китайська Народна Республіка вивчає можливість імпорту українського м'яса птиці в рамках місії КНР, яка працює в Україні з 10 жовтня, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки продуктів і захисту споживачів.

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"10 жовтня 2018 року в Україні почала роботу місія Китайської Народної Республіки з метою оцінки системи державного контролю за здоров'ям птиці", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що головним завданням місії є зміцнення співпраці між Україною та КНР та збільшення двостороннього товарообігу.

Очікується, що представники КНР ознайомляться з роботою Держпродспоживслужби та її територіальних органів, системою державних лабораторій і заходами державного контролю за здоров'ям птиці.

Як повідомляв УНІАН, у червні Держпродспоживслужба та Головне митне управління Китайської Народної Республіки підписали Меморандум про співпрацю та сприяння взаємній торгівлі м'ясом птиці.