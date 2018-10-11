Україна скоротила експорт меду на 40%

Основними покупцями української продукції стали Німеччина, Польща і США.

Україна в січні-вересні поточного року скоротила експорт меду на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 27,8 тисячі тонн, повідомила експерт Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Ганна Бурка на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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"За підсумками 9 місяців 2018 року експорт скоротився на 40% у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 9% поступається аналогічному показнику 2016 року, склавши 27,8 тисячі тонн, або 57,4 мільйона доларів", - написала вона.

Експерт зазначила, що у вересні обсяг експорту меду з України знизився на 39% у порівнянні з вереснем минулого року і на 20% порівняно з вереснем 2016 року, склавши 5,7 тисячі тонн.

За словами Бурки, основними покупцями української продукції стали Німеччина, частка якої в загальному експорті меду з України становить 29% - на 16,8 мільйона доларів, Польща - на 9,9 мільйона доларів (17%), США - на 6,9 мільйона доларів (12%).

Як повідомляв УНІАН, цього року українські аграрії вичерпали квоту на експорт меду до ЄС за 10 днів, з урахуванням того, що в минулому році її обсяг був збільшений.

У 2017 році з України в країни Євросоюзу було експортовано близько 48 тисяч тонн меду.