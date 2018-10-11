У Черкаській області готуються до акцій протесту через "рейдерів в погонах"

Працівники сільгосппідприємства ТОВ «Білозірське-Агро» звинувачують співробітників черкаської прокуратури та державної виконавчої служби в спробі рейдерства підприємства та врожаю.

Працівники ТОВ "Білозірське-Агро" стурбовані діями Черкаської прокуратури та виконавчої служби, і вважають їх рейдерством.

"Дії правоохоронців неминуче приведуть до втрати врожаю ТОВ "Білозірське-Агро", а це спричинить за собою невиплату орендної плати пайовикам, яка для більшості людей в селі є єдиним засобом існування. Через ситуації, що склалися, жителі сіл Черкаської області, де розгорнулося протистояння з "рейдерами в погонах", готуються до масштабної акції протесту і пікетів", – розповідають в ТОВ "Білозірське-Агро".

Як повідомляли ЗМІ, працівники сільгосппідприємства ТОВ "Білозірське-Агро" звинувачують співробітників черкаської прокуратури та державної виконавчої служби в спробі рейдерства підприємства і врожаю. За їхніми даними, прокурори і виконавча служба міста Дніпро намагаються захопити майно ТОВ, прикриваючись судовим рішенням про стягнення коштів з зовсім іншої юридичної особи, а саме ТОВ "Приват-Агро-Білозір'я".

При цьому, за даними співробітників ТОВ, з боку органів державної виконавчої служби, ніяких пояснень, які вказували б на законність дій щодо захоплення врожаю ТОВ "Білозірське-Агро" не надається.

"Особливо турбує працівників ТОВ і пайовиків товариства ситуація з владним свавіллям і явними корупційними мотивами, які простежуються в діях виконавчої служби та місцевої прокуратури", – кажуть в ТОВ "Білозірське-Агро".

ТОВ "Білозірське-Агро" також стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, що слідчий РВП ГУНП в Черкаській області двічі звертався в Соснівський районний суд міста Черкас, за погодженням з прокурором Черкаської міської прокуратури, з клопотанням про накладення арешту на урожай на земельних ділянках, що знаходяться у використанні ТОВ "Білозірське-Агро".

"Однак постановами слідчого судді Соснівського районного суду Черкас в задоволенні зазначених клопотань було відмовлено (справи № 712/11723/18, № 712/12134/18)", – відзначають в ТОВ.

Попри це, за даними співробітників ТОВ, на початку жовтня 2018 року виконавча служба Черкаський ВДВС здійснювала неодноразові спроби описати і накласти арешт на урожай, який належить ТОВ з залученням Черкаського відділу поліції. Правоохоронці вважають цей урожай речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018251010000079 від 03.05.2018 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, яке триває стосовно зовсім іншої юридичної особи – ТОВ "Приват-Агро-Білозір'я".

"Таким чином, держслужбовці та "слуги народу в погонах", по суті, нехтують чинним законодавством України і, замість захисту, рейдерськими методами відбирають урожай", – відзначають в ТОВ.