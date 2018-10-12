Українські аграрії намолотили 47 мільйонів тонн зерна

Продовжується посів озимих культур, якими засіяно 6 мільйонів га, або 84% до прогнозу.

Українські аграрії станом на 11 жовтня намолотили 47 мільйонів тонн зернових культур з площі 12 мільйонів га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожУкраїна і Китай домовилися про збільшення поставок українського зерна

Зокрема, ранніх зернових і зернобобових зібрано 34,3 мільйона тонн на площі 9,9 мільйонів га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 11,9 мільйона тонн на площі 1,9 мільйона га, або 41% до прогнозу при врожайності 63,1 ц/га; гречки - 124 тисячі тонн на площі 100 тисяч га, або 92% до прогнозу при врожайності 12,4 ц/га; проса - 74 тисячі тонн на площі 48 тисяч га, або 91% до прогнозу при врожайності 15,5 ц/га.

Крім того, соняшнику намолочено 11,6 мільйона тонн на площі 5,2 мільйона га, або 87% до прогнозу при урожайності 22,1 ц/га; сої - 2,9 мільйона тонн на площі 1,2 мільйона га (68%) до прогнозу при врожайності 25,2 ц/га; ріпаку - 2,7 мільйона тонн на площі 1 мільйон га при урожайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків накопано 5,6 мільйона тонн на площі 116 тисяч га, або 41% до прогнозу при врожайності 482 ц/га.

У відомстві додали, що поряд із збиранням зернових триває посівна кампанія. Станом на 11 жовтня українські аграрії засіяли озимими зерновими 6 мільйонів га, або 84% до прогнозованим 7,2 мільйона га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 60 мільйонів тонн.

Незважаючи на те, що посівна кампанія в цьому році почалася на тиждень пізніше, її темпи випереджають минулорічні на 16%.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.