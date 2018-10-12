"Укрлендфармінг" завершує будівництво тваринницького комплексу в Житомирській області

90% худоби в живій вазі" Укрлендфармінг "експортує в країни Близького Сходу і Північної Африки.

Агрохолдинг "Укрлендфармінг" завершує будівництво в Житомирській області тваринницького комплексу по вирощуванню корів м'ясної породи, розрахованого на 1 тис. голів одночасного утримання.

"У 2015 році в Деснянському кластері" Укрлендфармінг" побудував тваринницький комплекс по відгодівлі. Зараз активно завершується будівництво аналогічного комплексу на Поліссі. Кожен комплекс розрахований на 1 тис. голів одночасного утримання худоби з можливістю збільшення потужності до 10 тис. голів і більше", - повідомив виробничий директор "Укрлендфармінг" Василь Лобода.

За його словами, серед 11 виробничих кластерів холдингу напрямок тваринництва розвивають 10 кластерів.

"Сьогодні "Укрлендфармінг" є виробником яловичини і молока, вирощуючи з цією метою понад 40 тис. голів худоби. У цілому група тримає 7 тис. голів ВРХ м'ясного напряму, в тому числі 2 тис. корів", - зазначив В.Лобода.

За його словами, в планах агрохолдингу - до кінця 2018 року реалізувати понад 3 тис. кондиційних биків, середня вага одного в межах 500 кг.

"90% худоби в живій вазі" Укрлендфармінг "експортує в країни Близького Сходу і Північної Африки, ринок яких сьогодні найбільш привабливий для нас. Адже в цих регіонах традиційно віддають перевагу в споживанні яловичині і баранині. До того ж це вигідно з точки зору логістики, яка істотно впливає на собівартість продукції і ефективність напряму в цілому", - сказав виробничий директор агрохолдингу.

"Укрлендфармінг" є найбільшим агрохолдингом в Євразії. Займається вирощуванням зернових, виробництвом яєць і яєчних продуктів, вирощуванням великої рогатої худоби, дистрибуцією техніки, добрив і насіння.

У структуру холдингу входять 16 сучасних елеваторів, 216 горизонтальних зерносховищ, п'ять насіннєвих заводів, 19 птахофабрик, 10 ферм з вирощування курей-несучок, три репродуктори, три селекційних господарства, шість комбікормових заводів, завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз", три склади тривалого зберігання яєць, шість цукрових заводів, 19 м'ясокомбінатів і два заводи з виробництва шкіри.

Власником агрохолдингу є бізнесмен Олег Бахматюк.