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Україна скоротила виробництво соняшникової олії

15:12, 12 жовтня 2018
Агро
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Ілюстрація REUTERS

Українські підприємства в 2017-2018 МР (МР, вересень 2017 - серпень 2018) скоротили виробництво соняшникової олії на 13,6% в порівнянні з попереднім маркетинговим роком, повідомила прес-служба об'єднання підприємств з виробництва та переробки рослинних масел і жирів "Укроліяпром".

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"2017-2018 маркетинговий рік характеризується скороченням виробництва олії соняшникової нерафінованої на 13,6% через зменшення валового збору насіння соняшнику і, відповідно, його переробки", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що виробництво маргаринової продукції збільшилася на 5,3% в порівнянні з минулим маркетинговим роком. Обсяги виробництва соєвої олії збільшилися на 22,7%, ріпакової олії - на 22% в порівнянні з минулим маркетинговим роком.

Основних видів олійно-жирової продукції в 2017-2018 маркетингового року з України було експортовано на 5,2 мільярда доларів, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, українські підприємства в 2016-2017 МР виробили рекордні 6,27 мільйона тонн соняшникової олії завдяки максимальному врожаю соняшнику за всі роки незалежності на рівні 13,6 мільйона тонн.

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Теги: #соняшникова олія