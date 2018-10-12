У Москві знищили 5,5 тонн "санкційних" сирів і ковбас

Заборонена до ввезення на територію РФ продукція вилучена з обігу, і 12 жовтня 2018 року знищена.

У Москві на складі виявили і знищили 5,5 тонн санкційних ковбас, сирів і м'яса, заборонених для ввезення в РФ.

Про це повідомили в прес-службі Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду по Москві, Московській і Тульській областях.

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"11 жовтня 2018 спільно з Федеральною митною службою РФ, в рамках міжвідомчої взаємодії, проведено профілактичний захід на території складського комплексу. Під час перевірки виявлено молочну, а також м'ясну продукцію, яка заборонена до ввезення на територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, на складах були виявлені сири (72 найменування) виробництва Англії, Данії, Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та Нідерландів загальною вагою понад 3,9 тонн; ковбасні вироби (30 сортів) виробництва Іспанії та Італії загальною вагою близько 1,5 тонни; охолоджена яловичина виробництва США вагою 12 кг.

"Згідно з чинним законодавством, заборонена до ввезення на територію РФ продукція вилучена з обігу, і 12 жовтня 2018 року знищена (молочна продукція - механічним способом, м'ясна - шляхом спалювання) на спеціальному полігоні відходів в Московській області в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації", - додали в "Россельхознадзоре".

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року президент РФ Володимир Путін продовжив до кінця 2019 року дію свого указу про продуктовому ембарго у відношенні країн, які взяли антиросійські санкції, в тому числі України.