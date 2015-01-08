У Росії вживають екстрені заходи для стримування цін на продовольство

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив вжити всі необхідні заходи для виключення необґрунтованого зростання цін на продовольчому ринку, передає ТАСС.

"Останнім часом через ситуацію навколо рубля, через цілий ряд інших причин у нас досить серйозно розігралася продовольча інфляція", - підкреслив Медведєв на зустрічі з міністром сільського господарства Миколою Федоровим.

Читайте такожThe Guardian: У Росії побоюються рецесії, так як ВВП скоротився вперше за 5 років"Навіть незважаючи на рекордний урожай, тиск (на ціни) все-таки присутній. У столицях він найбільший за зрозумілих причин, в провінції - набагато менше відчувається, але теж є", - продовжив прем'єр.

"Потрібно зробити все разом з власниками мережевих магазинів, з аграріями, разом з посередниками, які беруть участь в цих ланцюжках, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін", - заявив Медведєв. Він пояснив, що під необґрунтованим зростанням він має на увазі "спекулятивну маржу, яку піднімають на цілій низці економічних факторів, включаючи ситуацію з валютою".