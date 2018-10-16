Посадові особи «Нібулону» проходять по кримінальній справі по факту шахрайства у виконавчому провадженні

У довготривалому та багатомільйонному спорі аграрних компаній «Райз» і «Нібулон» – крутий поворот, який може сплутати всі карти останній. Головне слідче управління МВС порушило кримінальну справу.

Про це повідомляє інформаційний портал «Стоп корупції».

Між двома крупними аграрними компаніями «Райз» і «Нібулон» триває судовий спір вже довгі 8 років. На кону – 17 мільйонів доларів боргу «Райза» за договір на поставку 158 тис. тон кукурудзи «Нібулону», які не змогла виконати перша через квотування Урядом експорту кукурудзи з України. Спір пройшов багато арбітражних інстанцій ГАФТА, Високий суд Лондону.

«Можливо б ця довга суперечка між двома найбільшими аграрними компаніями тривала і далі в міжнародних арбітражних інстанціях. Якби «Нібулон» не вирішив «брати бика за роги» і в хід пустив феноменальну за своєю «неупередженістю» та рівнем поваги до закону – українську феміду. Мета – запустити за будь-яку ціну виконавче провадження на суму 17 мільйонів доларів, а далі – банкрутство «Райз», – зазначає «Стопкор».

Як дізналися журналісти порталу – 30 січня 2015 року Святошинський райсуд Києва виносить Ухвалу про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України рішення апеляційної колегії арбітражного суду Міжнародної організації торгівлі зерном та кормами (GAFTA). 23.02.2016 – Апеляційним судом Києва ця Ухвала райсуду скасовується. Далі – касаційна інстанція, яка повертає справу знову до Святошинського районного суду.

«Тут починається найцікавіше», – стверджує «Стопкор». За заявою заступника генерального директора компанії Андрія Васильєва – представника «Нібулону», секретар Святошинського райсуду без жодних резолюцій керівництва суду – самовільно складає виконавчий лист по даній справі! При чому виконавчий лист підписується фіктивно від імені судді Святошинського райсуду Макаренка В.В., у якого на той період вже рік, як сплинув термін суддівства. У ДДВС Мінюсту у виконавчому провадженні – відмовляють. Представник «Нібулону» Андрій Васильєв знову звертається до Святошинського районного суду, де голова суду Ясельський А.М. не приймаючи жодних заяв, або справи до провадження, не призначаючи судового засідання і не розглядаючи справи по сутті щодо виправлення виконавчого листа, миттєво надає розпорядження про заміну виконавчих листів, при чому датуючи новий все тією ж датою, що й перший виконавчий – 28 грудня 2017 р.

«На підставі таким чином підробленого виконавчого листа, відділом примусового виконання рішень ДДВС Мінюсту відкривається виконавче провадження за №55583162. За фактом цих дій, Головне слідче управління МВС України порушує кримінальну справу і починає досудове слідство. Відповідне кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 12018000000000121 за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.15 КК України (замах на злочин) та ч.4 ст.190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою)», – зазначається у матеріалі «Стопкору».