Україна збільшила експорт кавунів - вперше за три роки
12:47, 16 жовтня 2018Агро
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Цьогорічний український експорт цієї солодкої ягоди зріс на 4%.
Цьогоріч Україна експортувала понад 19 тисяч тонн кавунів / фото УНІАН
Уперше за останні три роки Україна збільшила експорт кавунів.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
"З липня до вересня Україна експортувала понад 19 тисяч тонн кавунів. Це на 4% більше, ніж за весь минулорічний сезон", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це не остаточні результати. Підсумки підіб'ють наприкінці жовтня.
Найнижчі ціни на кавуни в цьому сезоні були зафіксовані в першій половині липня, тоді смугасту ягоду продавали за 2 гривні за кілограм.
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