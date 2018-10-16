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Україна збільшила експорт кавунів - вперше за три роки

12:47, 16 жовтня 2018
Агро
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Цьогоріч Україна експортувала понад 19 тисяч тонн кавунів / фото УНІАН

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"З липня до вересня Україна експортувала понад 19 тисяч тонн кавунів. Це на 4% більше, ніж за весь минулорічний сезон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це не остаточні результати. Підсумки підіб'ють наприкінці жовтня.

Найнижчі ціни на кавуни в цьому сезоні були зафіксовані в першій половині липня, тоді смугасту ягоду продавали за 2 гривні за кілограм.

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Теги: #експорт агропродукції#дині та кавуни