Росія повернула Білорусі "забраковані" овочі та фрукти

Рішенням Россільгоспнагляду з 24 листопада транзит рослинної продукції через територію Росії до третіх країн, зокрема до Казахстану, повинен здійснюватися тільки через пункти пропуску, розташовані на російській ділянці зовнішнього кордону Митного союзу.

Як повідомляє РИА Новости, на цей крок відомство було змушене піти через почастішання останнім часом порушень, пов'язаних з нелегальним переміщенням на російський ринок європейських овочів і фруктів. Незважаючи на вжиті заходи, тривають спроби ввезення продукції з Європи через Білорусь.

"Восьмого січня поточного року на автодорозі М1 "Москва - Мінськ" у пункті попереднього повідомлення "Червона гірка" (Смоленська область) заборонено переміщення близько 60 тонн різної рослинної продукції", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛукашенко поскаржився, що вільного руху товарів у Митному союзі "як не було, так і нема"Зокрема, близько 20 тонн польських яблук перевозилися з порушенням встановлених правил транзиту. Також понад 40 тонн плодоовочевої продукції слідували без необхідних відміток фітосанітарних інспекторів Білорусі, що гарантують безпеку постачання.

Росія на рік заборонила імпорт низки продовольчих товарів із країн, які запровадили санкції щодо Москви - США, країн ЄС, Канади, Австралії й Норвегії. У відповідний список потрапили яловичина, свинина, птиця, морепродукти, овочі, фрукти, сири та молочна продукція.