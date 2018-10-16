«Укрлендфармінг» Бахматюка розробив і успішно впроваджує власну IT-систему обліку врожаю

У компанії побудована система обліку, що збирає інформацію незалежно від людей.

Впровадження системи дозволяє керівництву «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка бачити ситуацію в динаміці, зібрати дані про фактичну врожайності по кожному полю і відслідковувати весь процес переміщення зібраного врожаю з поля на елеватор

Про це пише «Деловая столица».

«Головна відмінність «Укрлендфармінг» від інших агрохолдингів - в наявності своєї телеметричної системи, - пояснив заступник генерального директора з питань аграрних IT-інновацій компанії Володимир Бабій. - Це означає, що практично з усіх одиниць техніки збираються дані про переміщення, про швидкість, про обороти двигуна, про використання палива, показники навантаження на двигун і багато іншого. На підставі цих даних і будується система вивезення врожаю з поля».

За його словами, в компанії побудована система обліку, що збирає інформацію незалежно від людей. «Вона повністю сама контролює процес збирання врожаю. Скільки, кому, якій машині відвантажено, скільки машина привезла на елеватор і так далі - інформацію про все дають датчики, встановлені на кожному комбайні. GPS-трекери, які встановлені на всі без винятку автомобілі, відстежують всі їх переміщення. Це дозволяє істотно скоротити кількість диспетчерів (адже основна інформація обробляється в системі), а також обліковців, які перебувають на полі», зазначив Володимир Бабій.

Крім того, система дозволяє скоротити кількість працівників служби безпеки, оскільки основні процеси стають набагато прозорішими. «Можна сказати, що це маленький IoT (інтернет речей), який ми створили у себе в холдингу», підкреслив Володимир Бабій.

Він також розповів, що система обліку врожаю, яка отримала назву «Свій-Чужий» (за аналогією з військовими системами ППО), встановлюється на кожен комбайн компанії, і допомагає консолідувати дані про фактичну врожайність по кожному полю, в режимі реального часу виявляючи розкрадання.

Головний ж напрямок розвитку - точне землеробство, тобто використання IT для того, щоб створити оптимальні умови вирощування врожаю. Для цього застосовується комплекс систем, які збирають і аналізують інформацію з датчиків, розміщених на техніці і полях компанії. Одна з систем на підставі зібраної інформації формує точні путьові листи, що значно скорочує витрату палива, посівного матеріалу і добрив.

«Завдяки нашим системам ми зберігаємо близько 0,3 тонн з гектара по врожайності, а з огляду на нашу кількість гектарів - це близько 100 млн грн. прямі повернення від виявлення і запобігання крадіжкам завдяки системі щороку складають від 5 до 10 млн грн.», - каже Володимир Бабій.

Нагадаємо, група компаній «Укрлендфармінг» однією з перших підтримала ініціативу стільникового оператора «Київстар», взявши участь у запуску мобільного застосування для малих фермерів m-Agri. Підприємства компанії брали участь у заходах для аграріїв в рамках «Київстар Фест» - зустрічі з українськими фермерами влітку 2018 року відбулися у восьми областях України.