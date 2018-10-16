В Одеській області через другий випадок сибірки оголошено карантин

У селі Миколаївка-Новоросійська оголошено двотижневий карантин. Корову, інфіковану сибіркою, утилізували.

У Саратському районі Одеської області через другий випадок небезпечного інфекційного захворювання тварин - сибірки оголошено карантин.

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Як повідомили УНІАН у Саратській райдержадміністрації, хворобу виявлено в селі Миколаївка-Новоросійська, в якому, згідно з планом-графіком вакцинації, щеплено 110 голів великої рогатої худоби. Однак уже 12 жовтня до ветеринарної служби надійшло повідомлення про падіж 6-річної корови в зазначеному населеному пункті.

Працівниками ветеринарної служби відразу були відібрані зразки для необхідних аналізів і направлені на експертизу. Водночас тварину за допомогою спецтехніки вивезли за межі села, де в скотомогильнику утилізували з додержанням ветеринарних правил.

Зазначається, що прямого контакту тварини з людьми не було, і ця корова довго не давала молоко. У домогосподарстві, де утримувалася тварина, проведено заходи з очищення та дезінфекції. Предмети, що мали з нею контакт, спалено.

«Проведено екстрене засідання з питань ТЕБ та НС, на якому повідомлено про лабораторне підтвердження наявності збудника сибірки в туші загиблої корови. За результатами засідання комісії, прийнято рішення про запровадження 14-денного карантину в селі Миколаївка-Новоросійська», - підкреслили в РДА.

Крім цього, населені пункти Крива Балка, Успенівка, Ярославка можуть бути схильні до зараження сибіркою. У зв'язку з цим там вживаються всі необхідні протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.

Також заборонено реалізацію сільськогосподарських тварин і продукції тваринного походження з приватного сектору, тривають подвірні обходи з метою щеплення тварин, проводиться роз'яснювальна робота серед населення. Комісією також прийнято рішення про матеріальне забезпечення заходів з локалізації сибірки.

У райадміністрації також додали, що через виявлення захворювання на сибірку серед тварин і людей наприкінці вересня на території села Міняйлівка Саратського району, де від хворої тварини заразилися люди, вжито всіх необхідних заходів для локалізації та ліквідації наслідків спалаху.

«Це дало позитивний результат - вогнище захворювання локалізовано, нових випадків захворювань серед людей і тварин у зоні ризику не встановлено», - підкреслили в РДА.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня в селі Міняйлівка Саратського району Одеської області з підозрою на сибірку виразку було госпіталізовано п'ятеро осіб, які контактували з хворою твариною - забили і з'їли хвору корову.

Минулого тижня в Саратському районі знову було зареєстровано випадок загибелі тварини.

Довідка УНІАН. Сибірка (карбункул злоякісний, антракс) - особливо небезпечна інфекційна хвороба тварин і людини. Джерелом інфекції є хворі сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба, коні, осли, вівці, кози.

Захворювання може поширюватися через хворих тварин або через збудника, який може тривалий час (70 і більше років) зберігатися в грунті.

Інкубаційний термін хвороби - від кількох годин до кількох діб. Характерними проявами є ураження шкіри, що супроводжуються високою температурою і загальною інтоксикацією організму.