Світові ціни на продукти у 2014 році знизилися до чотирирічного мінімуму

Середнє значення індексу світових продовольчих цін, який розраховується Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), у 2014 році становило 202 пункти, що є найнижчим показником за останні чотири роки.

Згідно з повідомленням ФАО, зокрема, торік індекс продовольчих цін знизився порівняно з 2013 роком на 3,7%.

При цьому найзначніше падіння порівняно з рівнем 2013 року продемонстрували ціни на зернові (12,5%), молочну продукцію (7,7%), рослинні олії (6,2%) і цукор (3,8%). Зростання продемонстрував лише індекс цін на м'ясо, який збільшився в 2014 році порівняно з 2013 роком на 8,1%.

Читайте такожУ Росії вживають екстрені заходи для стримування цін на продовольствоДовідка УНІАН. До загального індексу продовольчих цін ФАО включено 73 цінові котирування, що розглядаються фахівцями організації, за споживчими товарами як представницькі міжнародні ціни на ці товари. Кожний з індексів є середньозваженим значенням відносних цін на споживчі товари, які входять до складу групи, за ціни базового періоду, що складається із середніх значень за 2002-2004 роки.