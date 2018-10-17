В Україні вже виробили майже 600 тисяч тонн цукру

Станом на 16 жовтня в Україні запрацювали 37 цукрових заводів.

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня з запуском Томашпільського цукрового заводу, виробили 569,4 тисячі тонн цукру.

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Про це повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

"Станом на 16 жовтня вироблено 569,4 тисячі тонн цукру та перероблено 4,5 мільйона тонн цукрових буряків", - йдеться в повідомленні.

Згідно повідомленню, станом на 16 вересня в Україні заробили 37 цукрових заводів з прогнозованих 42.

Як повідомляв УНІАН, виробництво цукру в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2018 – серпень 2019) очікується на рівні трохи менше 2 мільйонів тонн, незважаючи на скорочення кількості працюючих заводів.

Україна за сезон цукроваріння 2017-2018 МР збільшила виробництво цукру на 6,5% - до 2,14 мільйона тонн.