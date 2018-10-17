Україна може збільшити експорт продуктів і кормів до Британії

Щоб збільшити експорт української агропродукції до Великобританії, виробники вже зараз мають думати про необхідну якість продукції, сертифікації, партнерів та канали збуту.

Україна може збільшити експорт харчових продуктів і кормів для тварин до Великобританії до 6 мільярдів доларів щорічно, повідомила прес-служба асоціації "Українського клубу аграрного бізнесу" з посиланням на слова президента асоціації Алекса Ліссітси.

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"Після виходу Великобританії з Європейського Союзу в українських товаровиробників може з'явитися унікальний шанс зайти на британський ринок зі своєю аграрною продукцією. І зайти не стільки з зерновими та олійними, скільки з товарами з високою доданою вартістю, потіснивши наших європейських партнерів з британського ринку конкурентнішими цінами при гідній якості української продукції. За моїми скромними підрахунками, Україна вже за перші пару років може наростити експорт продуктів харчування і кормів для тварин до Великобританії до 5-6 мільярдів доларів США щороку", - цитує прес-служба слова Ліссітси.

За словами президента УКАБ, для того, щоб наростити експорт української аграрної продукції до Великобританії, виробники вже зараз мають думати про необхідну якість продукції, сертифікації, можливих партнерів і канали збуту.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Україна і Великобританія домовилися про узгодження форми двосторонніх сертифікатів на окремі товарні позиції для експорту української аграрної продукції.

Також українська делегація обговорила з представниками британського Агентства з стандартами харчових продуктів розвиток спільної торгівлі, перспективи при оцінці ризиків та удосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів.