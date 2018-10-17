Україна скоротила експорт тепличних томатів до історичного мінімуму

При цьому Україна імпортувала 48 тисяч тонн томатів, що також стало рекордним результатом за всю історію незалежності України.

Україна в січні-вересні скоротила експорт тепличних томатів на 30% порівняно з попереднім роком - до 10,7 тисячі тонн, що є історичним мінімумом, повідомила прес-служба "Української плодоовочевої асоціації" (УПОА).

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"За січень-вересень 2018 року Україна експортувала лише 10,7 тисячі тонн томатів, а це майже на 30% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. У грошовому еквіваленті постачання зазначеної продукції скоротилося на 20% і становить близько 8 мільйонів доларів США. Для порівняння, за дев'ять місяців 2017 року Україні вдалося експортувати 15 тисяч тонн томатів на суму понад 10 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

Експерти зазначили, що цього року експорт українських томатів скоротився до мінімальних показників за всю історію незалежної України.

Разом з тим, додали в асоціації, імпорт томатів до України з початку року збільшився в 1,7 рази як у натуральному, так і у грошовому показнику. Зокрема, за січень-вересень 2018 року Україна імпортувала майже 48 тисяч тонн томатів на суму 30,8 мільйона доларів, що стало рекордним результатом за всю історію незалежності, підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, експорт українських аграрних і харчових товарів в 2017 році становить понад 17,9 мільярда доларів. За даними Мінагропроду, трійку лідерів з експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.