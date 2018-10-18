Українські аграрії експортували понад 11 мільйонів тонн зерна

Експорт пшениці з початку 2018-2019 МР становив 6,6 млн тонн.

Українські аграрії з початку 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2018 - червень 2019) станом на 17 жовтня експортували 11,1 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 6,6 млн тонн, ячменю - 2,3 млн тонн, кукурудзи - 1,9 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 57,2 тис. тонн борошна.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, у 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 млн тонн зерна.