Україна скоротила експорт цукру на 27%

Найбільшими підприємствами-експортерами українського цукру в поточному році є "Радехівський цукор", "Цукорагроком", "Продовольча компанія "Поділля".

Українські підприємства у 2017-2018 маркетинговому році (МР, вересень 2017 – серпень 2018) експортували 564 тис. тонн цукру, що на 27% менше за показник минулого маркетингового року.

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Про це повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

"Всього за результатами 2017-2018 МР Україна поставила на зовнішні ринки 564 тис. тонн цукру на суму 221 млн дол., що на 27% менше за попередній рік", - йдеться в повідомленні.

В асоціації відзначили, що найбільшими підприємствами-експортерами стали "Радехівський цукор", який відвантажив 138,5 тис. тонн цукру на суму 55,5 млн дол., "Цукорагроком" - 93 тис. тонн на загальну суму понад 40 млн дол. та "Продовольча компанія "Поділля" - 80,4 тис. тонн на загальну суму 27,6 млн дол.

В асоціації також нагадали, що у 2018-2019 маркетинговому році виробництво цукру очікується на рівні минулого року - близько 500-600 тис. тонн, а основними країнами-імпортерами залишаться Узбекистан, Туреччина та Азербайджан.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016-2017 МР українські аграрії збільшили експорт цукру до рекордних 769 тис. тонн.

За 2017 календарний рік Україна експортувала 598,7 тис. тонн цукру на суму 279,9 млн дол.