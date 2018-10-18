Україна вже зібрала понад 50 мільйонів тонн зерна

У країні також продовжується посів озимих культур, якими засіяно 6,5 млн га, або 91% до прогнозу.

Українські аграрії станом на 18 жовтня намолотили 50,3 млн тонн зернових культур з площі 12,5 млн га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Зокрема, ранніх зернових і зернобобових зібрано 34,3 млн тонн на площі 9,9 млн га за врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 15,3 млн тонн на площі 2,3 млн га, або 51% до прогнозу, за врожайності 65,4 ц/га; гречки - 125 тис. тонн на площі 102 тис. га, або 94% до прогнозу, за врожайності 12,3 ц/га; проса - 74 тис. тонн на площі 48 тис. га, або 91% до прогнозу, за врожайності 15,4 ц/га.

Крім того, соняшнику намолочено 12,2 млн тонн на площі 5,5 млн га, або 91% до прогнозу, за врожайності 22,2 ц/га; сої - 3,4 млн тонн на площі 1,3 млн га, або 79% до прогнозу, за врожайності 25,3 ц/га; ріпаку - 2,7 млн тонн на площі 1 млн га за врожайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків зібрано 7,2 млн тонн на площі 149 тис. га, або 53% до прогнозу, за врожайності 483 ц/га.

У міністерстві відзначили, що, поряд із збиранням зернових, в Україні триває посівна кампанія. Так, станом на 18 жовтня українські аграрії засіяли озимими зерновими 6,5 млн га, або 91% до прогнозованих 7,2 млн га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод зберіг прогноз урожаю зернових у 2018 році на рівні 60 млн тонн.

Незважаючи на те, що посівна кампанія цього року почалася на тиждень пізніше, її темпи випереджають торішні на 16%.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових і зернобобових культур в Україні в 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн т.