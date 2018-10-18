В Ukrlandfarming Бахматюка розповіли, як повернути заробітчан в Україну

Відтік кадрів сьогодні є головною проблемою для кожного третього роботодавця в Україні. Ukrlandfarming, щоб вирішити проблему нестачі фахівців, реалізує комплексну стратегію залучення співробітників в агро-галузь.

Трудова міграція і зростання аграрного виробництва в Україні стали причиною гострого кадрового голоду в українському АПК. В умовах дефіциту кваліфікованих працівників найбільший агрохолдинг країни Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка вкладає ресурси, щоб змінити ситуацію.

Близько 3 мільйонів українців постійно працюють за кордоном і до 9 мільйонів задіяні в сезонних роботах за кордоном, таку інформацію дає Мінсоцполітики. Відтік кадрів сьогодні є найголовнішою проблемою для кожного третього роботодавця в Україні. Ukrlandfarming, щоб вирішити проблему нестачі фахівців, реалізовує комплексну стратегію приваблення співробітників в агро-галузь. Про це повідомляє ДС.

Приваблення спеціалістів із різних областей країни - один із проектів Укрлендфармінгу. Співпраця з навчальними закладами дозволяє вирішити проблему нестачі робочих рук. "Ми вчимо молодих спеціалістів, присвоюємо їм категорії і таким чином закриваємо частину вакансій, - говорить директор з управління персоналом компанії Ukrlandfarming Наталія Романенко. - Але знову ж це в перспективі трьох-чотирьох місяців. Також ми почали співпрацювати з коледжами, які готують, наприклад, трактористів. Там хлопці ще не закінчили коледж, а ми їх вже беремо на роботу, оформляємо згідно з трудовим законодавством. Саме таким чином, через співпрацю з навчальними закладами, ми і закриваємо окремі вакансії ".

"Серед цінностей Укрлендфармінг - повага до людей і сприяння їх професійному розвитку. В компанії діє корпоративний університет, де співробітники постійно отримують нові знання. Ми не тільки співпрацюємо із профільними вузами, а й залучаємо школярів стають учасниками профорієнтаційних програм", - додає Романенко.

Дослідження польської компанії Personnel Service показало, що тільки 11% українців, які працюють в Польщі, хочуть залишитися в цій країні. "Найглобальніше завдання - це створення умов в селі. Чому діти не обирають аграрні професії? Тому що не бачать в селі перспективи, - вважає Наталія Романенко. - Нам потрібна програма розвитку сільської інфраструктури. Її, наприклад, реалізовує Польща, а кошти виділив Євросоюз. Молодь, яка хоче вчитися аграрній справі, включають в сільське життя через мале фермерство".

Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) є найбільшим українським агропромисловим холдингом, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом цукру, тваринництвом і виробництвом м'яса, а також дистрибуцією сільськогосподарської техніки. До складу компанії входить 146 зерносховищ, 19 птахофабрик, 19 м'ясокомбінатів, дев'ять ферм з вирощування курей-несучок, шість насіннєвих заводів, шість цукрових заводів, шість комбікормових заводів, три селекційних господарства, три репродуктора, два заводи з виробництва шкіри і завод з виробництва яєчних продуктів. Підприємства агрохолдингу є одними з найбільших платників податків в Україні.