В «Укрзалізниці» відповіли на критику з боку політиків: потреби АПК у перевезеннях цілком задовольняються

Директор з економіки та фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев заявив, що «нападки» на компанію пов’язані із бажанням повернутись до непрозорих схем.

«Укрзалізниця» цілком забезпечує потреби АПК у перевезеннях, а «нападки» на компанію пов’язані із бажанням повернутись до непрозорих схем.

Про це заявив директор з економіки та фінансів ПАТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев, коментуючи звинувачення на адресу компанії, повідомляє залізничний інформаційний портал info.uz.ua.

Андрій Рязанцев наголосив, що «Укрзалізниця» цілком забезпечує потреби АПК у експортних та внутрішніх перевезеннях продукції, з початку 2018-го року суттєво наростила парк зерновозів та запропонувала ринку ефективну логістичну модель за кращими світовими стандартами.

Водночас, каже посадовець, компанія піддається необґрунтованим нападкам тих, хто прагне повернення до «сірих», непрозорих схем, коли за рахунок невиправдано дешевих послуг «УЗ» з перевезень, зокрема, зернової продукції, заробляли надприбутки, котрі осідали у приватних кишенях і не спрямовувались на оновлення рухомого складу та інфраструктури.

«При тих, хто сьогодні огульно критикує «Укрзалізницю» з високих трибун, з 1993 по 2017-й рік в Україні не було збудовано жодного зерновоза», – наголосив Андрій Рязанцев.

«Натомість ми створили такі умови, коли бізнесу стало вигідно інвестувати в рухомий склад. Зокрема, за рахунок проведеної «Укрзалізницею» дерегуляції вагонної складової тарифу лише в цьому році приватний парк зерновозів поповнився на 1800 одиниць. І сьогодні становить 9273 зерновозів, тоді як парк Укрзалізниці налічує 11636 зерновозів», – повідомив директор з економіки та фінансів ПАТ «Укрзалізниця».

Андрій Рязанцев переконаний, що дерегуляція – це удар по корупційному ринку торгівлі вагонами «Укрзалізниці», внаслідок чого з «тіні», з неоподатковуваного обороту, наразі повернуто понад 3 мільярди гривень. Наступним свідченням відкритості і прозорості «Укрзалізниці» стане визначення ринкової вартості перевезень на аукціонах системи «Прозоро. Продажі», що стартує у листопаді. Через цю систему визначатиметься об’єктивно ринкова ціна послуги з перевезення у вагонах Укрзалізниці, тож всі розмови про адміністративні методи ціноутворення відійдуть у минуле.

«Це мегаважливо в країні, де 6 із 10 кг вантажів транспортується залізницею. Де вартість цієї послуги не менш важлива для стану економіки держави, ніж курс валют по відношенню до гривні або світові ціни на залізну руду чи зерно. Тому що саме залізниця перевозить майже половину експорту, а це $ 20 мільярдів виручки, і для деяких груп товарів сьогодні є безальтернативним видом перевезень. Але вартість саме цієї послуги ретельно приховувалася протягом багатьох років. Корупція — ось причина такого підходу. Підкреслю – вартість послуги з перевезення вантажів залізницею має визначити ринок», – вважає Андрій Рязанцев.

В «Укрзалізниці» заявили про готовність надавати всі необхідні пояснення та обґрунтування кроків, які компанія здійснює для покращення своєї ефективності.

«Ми зацікавлені у залученні до обговорення представників уряду, експертів, АМКУ, готові до чергової дискусії у будь-якому форматі», – додав Андрій Рязанцев.

Директор з економіки та фінансів Укрзалізниці повідомив, що за 9 місяців 2018 року залізницею вже транспортовано 23,6 мільйонів тонн зернових, зокрема на експорт 18,6 мільйонів тонн. У 2017-му році Укрзалізниця перевезла 36,9 мільйонів тонн зернових вантажів, з яких на експорт 31,2 мільйонів тонн. "Ми перевезли вже більше, ніж у найбільш врожайний рік – 2016, тому будь-які маніпуляції неприпустимі. Цифри говорять самі за себе", - резюмував він.

Як повідомляли раніше, Президент Петро Порошенко схвалив ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо проекту модернізації інфраструктури української залізниці.