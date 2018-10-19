В Укрлендфармінгу розповіли, як вирішити проблему з дорогими кормами для тваринництва

Вертикально-інтегрований агрохолдинг Укрлендфармінг пов'язує всі етапи виробництва - від підготовки кормової бази до переробки м'яса та його реалізації, в єдиний процес.

Українське тваринництво низькорентабельне через дорогі корма, які закуповуються за кордоном. Агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) бізнесмена Олега Бахматюка вирішує проблему дорогих кормів завдяки власному виробництву.

Вертикально-інтегрований агрохолдинг Укрлендфармінг пов'язує всі етапи виробництва - від підготовки кормової бази до переробки м'яса та його реалізації, в єдиний процес. Це дозволяє говорити про рентабельність, яка істотно перевищує середні показники по галузі.

Україна продає сировину для виготовлення комбікорму, потім купує цей самий комбікорм за кордоном. На цій операції втрачає ту саму частку доданої вартості, яка могла б зробити рентабельним вітчизняне тваринництво, пише ДС.

"У виробництва яловичини найдовший термін окупності, це найнеприбутковіший напрям. Отримувати 10% рентабельності в м'ясному тваринництві - це фантастика, це вищий пілотаж" - говорить операційний директор компанії Ukrlandfarming Галина Ковток. Агрохолдинг активно розвиває тваринництво в Україні не дивлячись на те, що ця галузь вважається малоприбутковою. "Питання комбікормів сьогодні є вкрай актуальним. Найчастіше українське зерно купують інші країни, де прямо в портах стоять величезні комплекси комбікормових заводів, і там же на місці з нашого зерна виробляють комбікорм. Цим займаються великі транснаціональні компанії, - розповідає Галина Ковток. - Ми не раз задавалися питанням: чому Україна не може сама заробити ту ж саму додану вартість, на власній території виробляючи комбікорм і його експортуючи? Прийшли до висновку: тут треба поміняти свідомість агровиробників, культуру продажу продукції. Тому що перешкод технологічних або логістичних насправді немає".

Перевага "вертикальних" агрохолдингів в тому, що крім тварин вони вирощують зернові та олійні культури, які самі або у формі відходів виробництва йдуть на корм худобі, свиням і птиці. Тваринництво може бути також побічним видом діяльності таких компаній. Великі виробники додатково будують власні комбікормові заводи, обвалочні цехи і навіть м'ясопереробні заводи. Так зв'язуються всі етапи виробництва - від підготовки кормової бази до переробки м'яса та його реалізації. Приклад тому - Ukrlandfarming, компанія, яка вирощує близько 50 тис. голів ВРХ. За підсумками 2017 року вона посіла друге місце на ринку комбікормів України з часткою 6,5% (дані AR-group). На сьогодні можна говорити про стійку тенденцію до зростання виробництва кормів в Україні та відродження тваринництва в країні.

Агрохолдинг Ukrlandfarming українського бізнесмена Олега Бахматюка увійшов в ТОП-20 найуспішніших українських корпоративних інвесторів. Найбільший за банком чорноземних земель, що знаходяться в управлінні, агрохолдинг «Укрлендфармінг» був визнаний однією з найуспішніших компаній України за версією найбільшого в Україні інвестиційного порталу InVenture. У групі Ukrlandfarming на сьогодні працюють близько 31 тис. чоловік, а обсяг щорічно виробленої нею продукції в еквіваленті становить 1% ВВП України. Компанії Олега Бахматюка традиційно є одними з найбільших платників податків в Україні