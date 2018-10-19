Корея оцінить систему держконтролю за здоров'ям птиці в Україні

Місія Кореї працюватиме в Україні з 19 по 26 жовтня.

Місія Кореї, яка працюватиме в Україні з 19 по 26 жовтня, оцінить українську систему державного контролю за здоров'ям птиці та виробництвом м'яса.

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Про це повідомила прес-служба Державної податкової служби безпеки харчових продуктів та захисту прав споживача.

У повідомленні сказано, що в рамках візиту місія працюватиме в Черкаській і Київській областях. За цей період представники Кореї ознайомляться з роботою Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональних лабораторій, територіальних органів Держпродспоживслужби, а також з виробництвом продукції птахівництва на підприємствах в зазначених областях.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні працювала китайська місія з метою вивчення можливості імпорту українського м'яса птиці.