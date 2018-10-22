Roshen і БКК уклали мирову в битві за торти – ЗМІ

Змінений дизайн продукції споживач побачить на полицях на початку 2019 року.

Київська кондитерська корпорація Roshen більше не має претензій до компанії «Київський БКК» щодо порушення прав інтелектуальної власності.

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Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерело, знайоме з перебігом судових розглядів.

"Ми уклали мирову з БКК щодо Київського торта, і щодо червоної стрічки, і щодо Золотого ключика. Вже з наступного року споживач це зрозуміє, побачивши торти на полицях", - сказав він.

У той же час в Держреєстрі судових рішень опубліковано ухвалу від 18 жовтня, в якій Roshen просить суд скасувати раніше прийняті рішення щодо забезпечення позовів з інтелектуальної власності. Суд прохання корпорації задовольнив.

Нагадаємо, судові суперечки за право використання неймінгу Київський, а також елементів упаковки торта у вигляді листя каштанів і червоної стрічки з золотими написами найбільший кондитер країни веде вже понад рік. Крім того, між конкурентами виник спір щодо схожості тортів Золотий ключик і Казковий ключик, які споживач нібито може сплутати.