Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році

Цей результат може стати другим в історії незалежної України після рекордних 66 мільйонів тонн у 2016 році.

Міністерство аграрної політики і продовольства підвищило прогноз врожаю зернових на рівні 64 мільйонів тонн, що може стати другим в історії результатом після рекордних 66 мільйонів тонн у 2016 році, повідомила прес-служба відомства з посиланням на слова першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка.

Читайте такожСільгоспвиробництво в Україні з початку року зросло на 5%

"На сьогодні я можу озвучити сміливий прогноз, що валовий збір зернових у нас буде 64 мільйонів тонн. Це другий результат в історії після позаторішнього рекорду в 66 мільйонів тонн", - цитує прес-служба слова Мартинюка.

При цьому експорт зернових прогнозується на рівні 42,5 мільйона тонн. Але досягнення цього показника багато в чому залежить від здатності транспортного монополіста "Укрзалізниці" оперативно вирішити поточні логістичні проблеми і забезпечити ритмічну поставку зерна в порти, підкреслили в Мінагропроді.

"Якщо залізничники впораються з вивезенням, то валютна виручка в сегменті сільського господарства буде забезпечена", - сказав Мартинюк.

Крім того, він нагадав, що через рекордну погодну турбулентність цьогоріч майбутнє врожаю зернових викликало серйозні побоювання. Але в підсумку за рахунок групи пізніх зернових загальний результат очікується другим в історії

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства підтвердило прогноз урожаю зернових в Україні в 2018 році на рівні 63,1 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.

За попередніми даними, в 2017-2018 МР аграрії експортували 39,4 мільйона тонн зерна.