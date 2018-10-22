В Україні можуть зникнути "шампанське" і "коньяк"

Перейменування "шампанського" і "коньяку" вимагає Франція, бо ці терміни походять від географічних назв її території.

Українські винороби висловили спільну позицію, яка узгоджується з діями уряду в частині виконання положень угоди про ЗВТ Україна-ЄС в питанні заміни найменувань продукції.

Про це повідомив генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко під час прес-конференції, яка відбулась після засідання ради директорів, передає "Економічна правда".

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"Українські винороби готові виконати всі вимоги, які передбачені в рамках Угоди про асоціацію, та перейти на нові найменування для своєї продукції після завершення перехідного періоду", - зазначив Кучеренко.

Нагадаємо, під перейменування підпадають, наприклад, "шампанське" і "коньяк". Цього вимагає Франція, бо ці терміни походять від географічних назв її території — провінції Шампань і міста Коньяк. Так, "шампанське" може стати "ігристим вином", а "коньяк" - "бренді", або отримати інші назви.

За словами гендиректора, попри ймовірне падіння прибутків виноробів під час переходу на нові найменування, вітчизняні виробники готові до цього.

Раніше у Європейській Бізнес Асоціації повідомили, що кількість підробленого алкоголю в країні збільшилася майже вдвічі порівняно з минулим роком.