Uber хоче запустити доставку їжі дронами

Компанія обрала Сан-Дієго для тестування комерційних дронів із доставки їжі.

Uber Technologies Inc. планує запустити мережу літаючих дронів уже через три роки.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на The Wall Street Journal.

"Американська компанія на своєму сайті розмістила вакансію на посаду виконавчого директора у розробці дронів для доставки їжі. Виконавчий директор повинен буде "забезпечити безпечні, законні та ефективні польоти дронів", - йдеться в повідомленні.

Uber має обмежений досвід у розробці такої апаратури, окрім електроскутерів та обладнання до безпілотних транспортних засобів.

Компанія обрала Сан-Дієго для тестування комерційних дронів із доставки їжі.

Федеральна авіаційна адміністрація США допоможе розробити правила польотів дронів до того, як мережа буде запущена. Планується також затвердити правила нічних польотів та ідентифікацію дронів. Впровадження законів відбудеться не пізніше 2020 року.

Нагадаємо, Uber прагне розширити спектр послуг в очікуванні IPO і довести потенційним інвесторам, що компанія здатна диверсифіковуватися на основі нових технологій.

На базі Uber вже деякий час працюють супутникові проекти: Uber Eats-сервіс доставки їжі з ресторанів, і Uber Freight, орієнтована на доставку великогабаритних вантажів.

Нещодавно компанія повідомила, що розробляє новий рекрутинговий сервіс Uber Works з підбору тимчасового персоналу, включаючи офіціантів і охоронців для корпоративних і інших заходів.