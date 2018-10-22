Україна збільшила експорт плодів і ягід на 40%

Найбільше українські садівники експортували волоських горіхів, заморожених плодів та ягід, а також яблук і груш.

Україна за дев'ять місяців поточного року збільшила експорт плодово-ягідної продукції на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 157 мільйонів доларів, повідомила прес-служба асоціації "Укрсадпром".

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У повідомленні сказано, що найбільшу експортну виручку принесли волоські горіхи - 69 мільйонів доларів, заморожені плоди і ягоди - 61 мільйон доларів і яблука, і груші - 10 мільйонів доларів.

Експерти зазначили, що основними ринками збуту в січні-вересні поточного року став Європейський Союз, поставки до якого приносять близько двох третин загальної валютної виручки.

Найбільші поставки за звітний період Україна здійснювала до Польщі - на 32,3 мільйона доларів, Франції - на 11,7 мільйона доларів, Білорусі - на 10,9 мільйона доларів, Туреччини - на 10,6 мільйона доларів, Нідерландів - на 8,8 мільйона доларів, Німеччини - на 7,4 мільйона доларів та Італії - на 7,2 мільйона доларів.

В асоціації додали, що з вересня поточного року Україна розпочала постачання плодів та ягід на ринки Іспанії, Катару, Кувейту, Саудівської Аравії і ОАЕ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, виручка від експорту української аграрної продукції в 2017 році збільшилася на 16,3% порівняно з 2016 роком і становить понад 17,9 мільярда доларів. Трійку лідерів експорту українських аграрних і харчових товарів очолюють зернові культури з часткою 36,2%, друге місце посідають рослинні олії - 25,1% і третє - насіння олійних культур з часткою в структурі 11,3%.