Урожай пшениці в Євросоюзі може скоротитися на 15 мільйонів тонн

Споживання пшениці в ЄС цього сезону становитиме 125,9 млн тонн.

Урожай пшениці в ЄС в 2018-19 сезоні може скоротитися на 15,3 млн тонн проти показника минулого року до 135,9 млн тонн. Роком раніше даний показник зафіксувався на рівні 144,2 млн. тонн.

Читайте такожУкраїнські аграрії експортували понад 11 мільйонів тонн зерна

Початкові запаси сільгоспкультури в блоці в поточному сезоні оцінюються в 20,9 млн тонн. У попередньому звітному періоді оцінка експертів поступалася поточним очікуванням на 0,7 млн тонн. На початку минулого сезону у наявності було 13,1 млн тонн зерна, повідомляє «УкрАгроКонсалт».

Споживання пшениці в ЄС цього сезону становитиме 125,9 млн тонн, як і роком раніше. У 2016-17 МР даний показник становив 126,5 млн. тонн.

Кінцеві запаси зерна даного виду в поточному сезоні можуть скоротитися до 15 млн тонн. Минулого МР кінцеві резерви були на 5,9 млн тонн більші.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства підвищило прогноз врожаю зернових на рівні 64 млн тонн, що може стати другим в історії результатом після рекордних 66 млн тонн у 2016 році.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.