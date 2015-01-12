Держава повинна компенсувати ставку за кредитами для дрібних і середніх аграріїв - Мінагропрод
Компенсація з бюджету ставки за банківськими кредитами для дрібних і середніх сільгоспвиробників була б найбільш ефективною формою державної підтримки аграріїв у 2015 році.
У Мінагропроді хочуть компенсації ставки за кредитами для аграріїв / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку у коментарі журналістам висловив заступник міністра аграрної політики і продовольства Володимир Лапа.
«Ми дивимося на коаліційну угоду, у якій передбачена програма пільгового кредитування дрібних і середніх сільгоспвиробників. Якщо держава таки знайде гроші, то треба було б у першу чергу профінансувати цю програму», - сказав Лапа.
Причому він висловив надію на те, що під час перегляду держбюджету, запланованого на лютий, позиція Мінагропроду з цього питання буде врахована.
Читайте такожАграріїв хочуть вивести в окрему групу платників податків-"спрощенців"
Крім того, за словами Лапи, Мінагропрод виступає за погашення державою боргів перед аграріями за програмами підтримки, які реалізовувалися в попередні роки.
«Були пропозиції Міністерства аграрної політики, які подавалися у бюджетний комітет в частині фінансування заборгованості держави перед суб'єктами господарювання за програмами підтримки виноградарства, тваринництва. Хотілося б, щоб держава закрила старі борги», - сказав він.
Заступник міністра також повідомив, що в міністерстві планується проведення аудиту програм бюджетної підтримки сільського господарства, що діяли раніше, для того, щоб визначити, які з них були найбільш ефективними.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2014 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розглянути можливість запровадження в Україні практики бюджетної компенсації половини процентних платежів за кредитами для агропідприємств. Його пропозиція не знайшла відображення в державному бюджеті на 2015 рік, який також не передбачає фінансування програм підтримки АПК. Усього на фінансування Міністерства аграрної політики з бюджету планується виділити 3,092 млрд грн.