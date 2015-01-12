Після заяви Путіна про неприпустимість подорожчання спиртного в РФ знизили ціну на горілку
19:39, 12 січня 2015Агро
2136
У Росії вперше в новітній історії знизять мінімальну ціну на горілку.
Мінімальна ціна горілки тепер - 185 рублів замість 220 / Фото УНІАН
З 1 лютого півлітра коштуватиме 185 рублів замість нинішніх 220, передає Эхо Москвы.
Такий наказ видало Росалкогольрегулювання. Однією із причин цього кроку у відомстві назвали збільшення тіньового сектору алкогольного ринку.
Читайте такожФінансова криза може змусити Путіна зважитися на реальні економічні реформи - The Guardian
Легальний ринок втратив 14% споживачів.
За даними джерела РБК у великій алкогольній компанії, ініціатива про зниження мінімальної роздрібної ціни на горілку виходила з адміністрації президента. Процес був запущений після висловлювання Володимира Путіна про неприпустимість зростання цін на спиртне. У Кремлі поки що цю інформацію не коментували.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter