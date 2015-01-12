Після заяви Путіна про неприпустимість подорожчання спиртного в РФ знизили ціну на горілку

З 1 лютого півлітра коштуватиме 185 рублів замість нинішніх 220, передає Эхо Москвы.

Такий наказ видало Росалкогольрегулювання. Однією із причин цього кроку у відомстві назвали збільшення тіньового сектору алкогольного ринку.

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Легальний ринок втратив 14% споживачів.

За даними джерела РБК у великій алкогольній компанії, ініціатива про зниження мінімальної роздрібної ціни на горілку виходила з адміністрації президента. Процес був запущений після висловлювання Володимира Путіна про неприпустимість зростання цін на спиртне. У Кремлі поки що цю інформацію не коментували.