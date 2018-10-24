Землі за межами населених пунктів передадуть громадам до кінця року - Гройсман

Прем'єр пообіцяв дотриматися даного раніше слова.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв до кінця року передати об'єднаним територіальним громадам землі, розташовані за межами населених пунктів.

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Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

"До кінця року ми максимально це виконаємо, і там, де це технічно можливо, всі отримають ці землі. Ми їх системно і постійно передаємо. Слово, яке вам дано, його буде дотримано, і ви отримаєте землю", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, повноваження місцевих рад щодо розпорядження землею були обмежені територією населених пунктів відповідно до Земельного кодексу, прийнятого в 2002 році. У 2012 році повноваження щодо розпорядження всіма сільгоспземлями держвласності отримало Державне агентство земельних ресурсів (тепер Держгеокадастр).

У січні цього року Кабінет міністрів знайшов правовий механізм передачі земель за межами населених пунктів управління територіальних громад без зміни законодавства, а передача мала початися в лютому.