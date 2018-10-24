У Мінагропроді повідомили про хід посівної озимих

Українські аграрії засіяли озимими майже 95% запланованих площ.

Українські аграрії засіяли озимими зерновими 6,8 мільйона га, або 95% від прогнозованої площі посіву (7,2 мільйона га), повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, озимою пшеницею засіяно 5,9 мільйона га, або 95% при прогнозі 6,2 мільйона га; житом - 114 тисяч га, або 78% при прогнозі 147 тисяч га, озимим ячменем - 819 тисяч га, або 94% при прогнозі 872 тисячі га.

У відомстві також додали, що озимим ріпаком засіяно 1 мільйон га, або 114% при прогнозі 888 тисяч га.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на те, що посівна кампанія в Україні в цьому році почалася на тиждень пізніше, її темпи випереджають минулорічні на 16%.

Під урожай 2017 року аграрії засіяли зерновими 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становила 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га більше показника 2016 року.