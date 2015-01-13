Пшениця з України і Євросоюзу замінить російську - Мінсільгосп США

Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів Америки (USDA) знизило прогноз експорту пшениці з Росії в 2014-2015 маркетинговому році (з липня по червень) майже на 10% - до 22 млн тонн.

Про це пише ТАСС з посиланням на звіт міністерства "Зерно, світові ринки і торгівля".

Фахівці USDA також підвищили прогноз поставок на зовнішні ринки пшениці з України і ЄС у 2014-2015 сільгоспроці на 3% до 30 млн тонн і майже на 7% до 11 млн тонн відповідно.

"Експорт Росії скорочено як результат експортного мита, яке почне діяти з 1 лютого. Прогнози експорту ЄС і України збільшено, оскільки вони знаходяться в кращій позиції, щоб скористатися вигодою від зниження присутності Росії на ринку", - говориться в звіті Мінсільгоспу США.

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