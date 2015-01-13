У Росії вилучають з продажу сіль з України та Білорусі

Продовження: "Артемсіль" спростовує повідомлення про проблеми із Росспоживнаглядом.

Їхнє місце готові зайняти російські компанії, потужності яких зараз недозавантажені на 40%, передає КоммерсантЪ.

Дев'ять років тому лише чуток про припинення поставок з України солі вистачило, щоб ціни на неї злетіли у десять разів.

Управління Росспоживнагляду у Ленінградській області розіслало в середині грудня минулого року торговельним мережам листа із проханням надати інформацію про наявність на полицях солі з України (виробники "Артемсіль", "Слов'янська сіль") та Білорусі ("Мозирьсоль", "Белкалій") "з метою виключення з обігу зазначеної продукції".

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Тоді ж Росспоживнагляд під час планових перевірок зовнішніх поставок дійшов висновку, що сіль цих підприємств не відповідає вимогам харчової продукції із вмістом різних домішок, йоду, а також органолептичним показникам. Відомство доручило посилити контроль над товаром під час його пропуску через кордон.

Аналогічна ситуація склалася і в інших регіонах.

На федеральному рівні рекомендацій відмовитися від української і білоруської солі поки що не надходило, наголошують у торгових мережах. Контроль якості і безпеки продуктів харчування ведеться в постійному режимі, претензії до якості солі низки виробників виникали у служби і раніше, кажуть у прес-службі Росспоживнагляду. Зараз моніторинг ситуації на ринку солі триває, додаткових заходів обмеження реалізації солі не вводилося, запевняють у відомстві.

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Виконуючий обов'язки гендиректора "Артемсолі" Денис Фоменко вважає, що російське відомство діє в інтересах вітчизняних гравців. "Місцевий виробник не може по-іншому з нами конкурувати,- переконаний він.- Ми працюємо 130 років, і до недавнього часу питань не було. Ми готові представити всі необхідні документи про якість продукції і брати участь у будь-яких експертизах". У "Мозирьсоли" наголошують, що поки що безпосередньо компанії ніхто не пред'явив жодних конкретних претензій щодо якості виробленої продукції. Отримати коментар "Слов'янської солі" і "Белкалія" Коммерсанту не вдалося.

Російський ринок солі на 59% складається з імпортної продукції, свідчать дані асоціації Руспродсоюза за перше півріччя 2014 року. Основними імпортерами є Україна ("Артемсіль" - 23,9% ринку, "Слов'янська сіль" - 2,3%) та Білорусь ("Мозирьсоль" - 29,1%, "Белкалій" - 0,5%), тобто 56% ринку. Вітчизняні гравці займають 41% ринку: 33,4% - "Руссоль", що належить власникові "Помидорпрома" Максиму Протасову, 7,6% - "Тиретський солерудник", бенефіціаром якої вважається син генпрокурора Росії Артем Чайка.

Ще у листопаді 2014 року російський Мінсільгосп фіксував нестачу солі у Росії через спаду її поставок з України. "Показники забезпеченості Росії харчовою сіллю занижені. Це пов'язано з досить великою кількістю солі з України",- заявляв тоді заступник міністра сільського господарства Андрій Волков.

Водночас у Росспоживнагляді кажуть, що не обмежували реалізацію солі українських виробників "Артемсіль" і "Слов'янська сіль" та білоруських компаній "Мозирсоль" і "Белкалій", передає ТАСС. "Ситуація з 12 грудня не змінилася. Ніяких додаткових обмежень на завезення та реалізацію не вводилося", - заявила агентству прес-секретар Росспоживнагляду.

У 2006 році у Росії вибухнула справжня паніка, коли виникли лише чутки про припинення поставок солі з України.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Артемсіль» не планує скорочувати постачання солі в Росію.