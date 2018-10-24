Українські аграрії намолотили більше 54 мільйонів тонн зерна

Зокрема, ранніх зернових і зернобобових намолочено 34,3 мільйона тонн.

Українські аграрії станом на 24 жовтня намолотили 54,5 мільйона тонн зернових культур з площі 13 мільйонів га, або 88% до прогнозу, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, ранніх зернових і зернобобових намолочено 34,3 мільйона тонн на площі 9,9 мільйонів га при врожайності 34,8 ц/га; кукурудзи - 19,5 мільйона га на площі 2,8 мільйона га, або 62% до прогнозу, при врожайності 68,2 ц/га; гречки - 131 тисяча тонн на площі 104 тисячі га, або 96% до прогнозу, при врожайності 12,6 ц/га; проса - 74 тисячі тонн на площі 48 тисячі га, або 92% до прогнозу, при врожайності 15,5 ц/га.

Крім того, соняшнику зібрано 12,8 мільйона тонн на площі 5,7 мільйона га (95%) при урожайності 22,3 ц/га; сої - 3,9 мільйона тонн на площі 1,5 мільйона га (89%) при врожайності 25,4 ц/га; ріпаку - 2,7 мільйона тонн на площі 1 млн га при урожайності 26,1 ц/га.

Цукрових буряків накопано 8,9 мільйона тонн на площі 184 тисячі га, або 66% до прогнозу, при врожайності 484 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 64 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становить 61,3 мільйона тонн.