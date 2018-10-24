Чуму свиней зафіксували одразу в двох областях

Ветеринари зафіксували чергові спалахи АЧС в Донецькій та Чернігівській областях.

Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Донецькій та Чернігівській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби в зазначених областях, з 27 вересня по 3 жовтня на території цих областей зареєстровано 2 випадки захворювання африканською чумою свиней. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Як повідомляв УНІАН, за сім місяців 2018 року в Україні було зареєстровано 60 випадків АЧС серед домашніх тварин.

У 2017 році в Україні було зареєстровано 163 випадки АЧС.

Згідно з опублікованим у січні 2017 року прогнозом Держпродспоживслужби, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.