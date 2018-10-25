Україна і Америка мають намір активізувати торгівлю сільгосппродукцією

Питання двосторонньої торгівлі обговорювалися на засіданні Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій.

Україна і Америка мають намір активізувати двосторонню торгівлю сільськогосподарською продукцією, зокрема товарами тваринного походження.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів за результатами засідання Українсько-Американської ради з торгівлі та інвестицій.

"В ході зустрічі учасники обговорили питання двосторонньої торгівлі, доступу до ринків, зокрема, вимоги до імпорту продуктів тваринного походження в Україні, а також прогрес в утвердженні двосторонніх форм сертифікатів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили законодавче регулювання ринку засобів захисту рослин, проведення фітосанітарних процедур при експорті зерна, податковий режим експорту ріпаку і сої, можливі заходи для забезпечення відкритості ринку зерна, зокрема, скорочення "сірого" цього сегмента ринку.

Як повідомляв УНІАН, з 1 по 4 жовтня місія США проводила оцінку української системи державного контролю за здоров'ям птиці. За підсумками роботи місії було складено офіційний звіт про результати визнання української системи державного контролю у цій сфері.

У травні цього року технічні відомства Сполучених Штатів Америки провели технічну оцінку наданих Україною матеріалів про можливі поставки м'яса птиці в США у відповідь на відповідну заявку нашої країни, акредитація якої триває останні два роки.