Європейська бізнес асоціація попереджає про загрозу зриву посівної кампанії в Україні

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликає уряд якомога швидше затвердити постанову «Про затвердження переліку товарів, експорт й імпорт яких підлягає ліцензуванню, і квот на 2015 рік», без ухвалення якої може бути зірвана весняна посівна кампанія.

Згідно з повідомленням асоціації, вказана постанова ухвалюється Кабміном щорічно і регламентує, зокрема, порядок імпорту в Україну засобів захисту рослин (ЗЗР).

«Зазвичай така постанова приймалася в грудні попереднього року. Цього року ситуація незрозуміла і викликає занепокоєння у представників бізнесу, адже станом на 13 січня проект постанови на 2015 рік, який, зокрема, передбачає відміну ліцензії на ввезення ЗЗР на територію України, так і не було прийнято», - йдеться в повідомленні ЄБА.

За даними асоціації, через затримку ухвалення постанови імпорт якісних ЗЗР в країну фактично припинився, що в найближчій перспективі може призвести до низки негативних наслідків. Зокрема, йдеться про скорочення врожаю в 2015 році через нестачу оригінальних ЗЗР, скорочення експорту зернових з України, втрату країною позицій на зарубіжних аграрних ринках, зниження надходжень до держбюджету.

Читайте такожПшениця з України і Євросоюзу замінить російську - Мінсільгосп США«Більше того, вказана постанова регулює імпорт й експорт низки товарних позицій, зокрема й продукції, яка може містити озоноруйнуючі речовини. Насправді де-факто ухвалення проекту постанови руйнує одну з корупційних схем, за якою імпортери були змушені одержувати так звані «листи підтвердження» про відсутність озоноруйнуючих речовин у товарах, які апріорі не можуть містити таких небезпечних речовин», - додали в ЄБА.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило постанову «Про затвердження переліку товарів, експорт й імпорт яких підлягає ліцензуванню, і квот на 2015 рік» наприкінці листопада. Документ, зокрема, передбачає заборону на експорт срібла, золота, лому і відходів дорогоцінних металів. Передбачається також обов'язкове ліцензування експорту товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів і їх сплавів.

Довідка УНІАН. На ряд імпортних товарів, таких, як фармацевтичні продукти і матеріали, косметичні препарати і засоби особистої гігієни, ветеринарні препарати, хімічні засоби захисту рослин, підставою для отримання імпортної ліцензії є відповідне свідоцтво-узгодження, яким уповноважені органи підтверджують відповідність технічних, фармакологічних, санітарних характеристик товару вимогам, встановленим законодавством України.