"Артемсіль" спростовує повідомлення про проблеми із Росспоживнаглядом

У прес-службі "Артемсолі" спростовують обмеження на поставки їхньої продукції в Росію.

Прес-секретар Росспоживнагляду Ганна Сергеєва повідомила прес-службі ДП «Артемсіль», що ще у листопаді 2014 р. у територіальні управління відомства були направлені листи з вимогою посилити моніторинг якості солі. На завезення і реалізацію продукції ДП «Артемсіль» обмеження не вводилися. Ситуація з артемівської сіллю на російському ринку стабільна.

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«Жодні обмеження на реалізацію продукції ДП «Артемсіль» не вводилися. Завезення продукції з України в Росію здійснюється без заборон» - заявила прес-секретар "Росспоживнагляду".

Крім того, у пресслужбі ДП "Артемсіль", заявили, що на кам'яну сіль кухонну харчову отримані висновки санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України та Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини Росії.

"Уся продукція відповідає вимогам українського, російського та міжнародних стандартів. На підприємстві функціонує центральна лабораторія якості і лабораторії якості на кожному руднику. Вся продукція, що відвантажується, проходить ретельний контроль, результати досліджень і випробувань фіксуються документально", наголошується в повідомленні "Артемсолі".

Нагадаємо, у листопаді УНІАН повідомляв, що через Україну в Росії починається "соляна криза".

Довідка УНІАН: Державне підприємство «Артемсіль» (Донецька обл., Артемівський район, р. Соледар) - найбільше підприємство з видобутку, переробки і реалізації кухонної кам'яної солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи. Виробнича потужність підприємства - понад 7 млн. тонн на рік.