В Україні скоротилися запаси пшениці

Запаси пшениці знизилися на 12,5% - до 12,3 млн тонн.

Запаси зернових і зернобобових в Україні станом на 1 жовтня поточного року збільшилися на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 22 млн тонн, повідомила прес-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"Запаси зернових і зернобобових культур в Україні станом на 1 жовтня 2018 року становили 22 млн тонн, що на 3,5% більше, ніж було на аналогічну дату минулого року - 21,3 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

При цьому, запаси пшениці станом на звітну дату знизилися на 12,5% - до 12,3 млн тонн проти 14 млн тонн на 1 жовтня 2017 року; запаси ячменю зросли порівняно з минулим роком на 4,3% і становили 2,5 млн тонн; запаси кукурудзи становили 5,8 млн тонн, що на 90,5% більше, ніж минулого року.

Крім того, запаси соняшнику становлять 673,6 тис. тонн, що на 15,6% більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси соєвих бобів скоротилися на 13% і становили 642,6 тис тонн. Запаси ріпаку на 1 жовтня поточного року становили 517,4 тис. тонн, що на 7,6% перевищує показники минулого року.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод підвищив прогноз врожаю зернових в 2018 році на рівні 64 млн тонн.

Експерти також прогнозують зростання врожаю зернових до 64,5-65 млн тонн за рахунок збільшення врожаю пізніх зернових через затяжні дощі в липні.

Згідно з даними Державної служби статистики, урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2017 році зменшився на 7,3% порівняно з 2016 роком і становив 61,3 млн тонн.