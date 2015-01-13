Рада схвалила підтримку невеликих тваринницьких ферм

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 265 народних депутатів із 334 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом в абзаці першому пункту 17-2.3 статті 17-2 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” встановлюється, що сільськогосподарським товаровиробникам відшкодовується в обсязі до 50% вартість будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів та створених на кооперативних засадах м’ясопереробних підприємств (раніше - реконструкції тваринницьких ферм і комплексів з кількістю великої рогатої худоби не менше 500 голів, свиноматок - не менше 1200 голів та птиці - не менше 1 мільйона голів), а також в обсязі до 30% відшкодовується вартість закупівлі техніки та обладнання для сільськогосподарського виробництва, будівництва та реконструкції підсобних підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Читайте такожДержава повинна компенсувати ставку за кредитами для дрібних і середніх аграріїв - Мінагропрод

Як зазначається у пояснювальній записці, метою внесення змін до закону є здійснення державної підтримки не лише великих, а й середніх та дрібних сільськогосподарських товаровиробників шляхом зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції.

Також повідомляється, що до переліку об’єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м’ясопереробні пункти.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що податкові пільги для АПК поки що залишаються.