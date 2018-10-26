АМКУ дозволив арабській компанії купити агрохолдинг "Мрія"

Придбання акцій забезпечить перевищення 50% голосів в органах управлінь цих компаній.

Арабська сільськогосподарська і тваринницька інвестиційна компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) одержала дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання ряду компаній, що входять до агрохолдингу "Мрія", у Київській та Хмельницькій областях.

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Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету України.

У рішенні АМКУ зазначено, що компанія Salic ltd. (м. Лондон, Великобританія) отримала дозвіл на придбання частки в статутному капіталі компаній Mriya Cyprus Holding Limited і Mriya Trading (Cyprus) Limited (обидві - м. Нікосія, Кіпр), що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. При цьому розмір частки в статутному капіталі не вказується.

Крім того, арабська інвестиційна компанія отримала дозвіл на придбання ряду компаній холдингу у Київській та Хмельницькій областях.

Зокрема, АМКУ дав дозвіл на придбання Salic частки в статутному капіталі компаній "Кагро", "Лемківська Мрія", "Мрія Буковина", "Мрія Глибоччини", "Мрія Карпат", "Мрія-Підгайці", "Новагріс", "Торговий дім "Аско" (смт. Макарів, Київська обл.), а також компанії "Мрія Поділля" (с. Юринці, Хмельницька обл.). У рішенні АМКУ вказується, що придбання частки в статутних капіталах цих компаній забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства. При цьому розмір частки в статутному капіталі також не вказується.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року агрохолдинг "Мрія", допустив у серпні 2014 року технічний дефолт і перейшов під контроль кредиторів, в результаті переговорів про реструктуризацію знизив максимальну посильну боргове навантаження до 330 млн дол.

У травні 2017 року "Мрія агрохолдинг" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) погодили умови реструктуризації заборгованості компанії перед IFC.

У серпні 2018 року агрохолдинг успішно завершив реструктуризацію боргу, знизивши боргове навантаження з 1,1 млрд дол. до 309,5 млн дол.

12 вересня 2018 року Арабська сільськогосподарська і тваринницька інвестиційна компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) уклала договір купівлі-продажу сільськогосподарських активів групи «Мрія», але чекає дозволу Антимонопольного комітету.

Довідка УНІАН. «Мрія» – вертикально інтегрований український агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році. Компанія обробляє близько 180 тис. гектарів земель в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Агрохолдинг вирощує пшеницю, картоплю, ріпак, кукурудзу, гречку, соняшник, сою, ячмінь і горох. В структурі холдингу власні елеватори і зерносховища потужністю понад 660 тис. тонн, а також власний насіннєвий завод виробничою потужністю 300 тонн насіння на добу.

The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC) - арабська компанія, що займається інвестиціями у виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції. Її єдиним акціонером є Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії.