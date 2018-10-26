Україна і Франція активізують співпрацю в тваринництві

Ці напрями подальшого співробітництва в агропромисловому комплексі країн були включені до спільної заяви, підписаної сторонами за результатами роботи українсько-французької групи.

Україна і Франція мають намір активізувати співпрацю у сфері виробництва і сертифікації насіння, а також у сфері розвитку галузі тваринництва.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства за підсумками засідання українсько-французької робочої групи в Парижі з посиланням на слова заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

"Сьогодні Франція посідає шосте місце серед країн ЄС з найбільшою часткою зовнішньоторговельного обороту агропродовольчої продукції з Україною. Крім можливостей для збільшення цих показників, диверсифікації структури торгівлі, наші країни мають багато перспективних напрямків для співпраці в АПК. Мова йде про виробництво та сертифікацію насіння в відповідності з міжнародними нормами і стандартами, розвитку галузей тваринництва, дослідженні секторів ринку", - цитує прес-служба слова Трофимцевой.

У прес-службі додали, що ці напрямки подальшого співробітництва в агропромисловому комплексі країн були включені в спільну заяву, підписану сторонами за результатами українсько-французької робочої групи.

Крім того, за словами Трофімцевої, для подальшого партнерства в агропромисловій сфері між країнами були визначені такі пріоритетні напрямки як розвиток інновацій і технологій в аграрному секторі через проекти, які реалізуються приватним сектором, структуризація галузі виноградарства та виноробства на основі французького досвіду, розвиток виробництва продукції з захищеними географічними зазначеннями.

Як повідомляв УНІАН, частка Франції у загальному українському експорті становить 6,5%.

За сім місяців 2018 року оборот торгівлі сільгосппродукцією між Україною та ЄС збільшився на 4,4% - до 4,6 мільярда доларів.