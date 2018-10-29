Великі агрохолдинги не отримуватимуть компенсацію за утилізацію відходів тваринництва

Часткову компенсацію за цим напрямом зможуть отримувати виключно спеціалізовані підприємства з утилізації трупів тварин, які загинули від найбільш небезпечних хворіб, а також трупів тварин, які були виявлені в несанкціонованих похованнях.

Великі агрохолдинги, які працюють в галузі тваринництва та птахівництва та мають у своєму складі власні утилізаційні цехи, не отримуватимуть часткову компенсацію з державного бюджету за утилізацію відходів.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів у відповідь на інформацію про намір Міністерства аграрної політики та продовольства ввести програму часткової компенсації витрат на утилізацію відходів птахівництва і тваринництва.

"Агропромислові компанії, які виробляють харчові продукти тваринного походження (в тому числі великі агропромислові вертикально інтегровані компанії), які працюють в галузі тваринництва і птахівництва та мають у своєму складі власні утилізаційні цехи, не будуть підпадати під дію постанови, і не отримуватимуть часткову компенсацію", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відомства зазначили, що проект постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації витрат, пов'язаних з утилізацією та видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною" було подано 25 жовтня на розгляд урядового комітету.

Згідно з проектом постанови, часткову компенсацію за цим напрямом зможуть отримувати виключно спеціалізовані підприємства з утилізації та знищення останків тварин, загиблих від найбільш небезпечних хвороб, зокрема, таких, які передаються людині - сибірської виразки, пріонних інфекцій, ящуру, сказу, правця і ботулізму, а також трупів тварин, які були виявлені в несанкціонованих похованнях або в місцях природокористування.

У прес-службі додали, що основним завданням проекту є зменшення кількості небезпечних побічних продуктів тваринного походження, зокрема, несанкціонованих звалищ трупів, які призводять до погіршення епізоотичної, епідемічної та екологічної ситуації.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,9 млрд грн.

Група компаній «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка вже кілька років є абсолютним лідером з одержання з бюджету аграрних дотацій. Згідно з даними Державної фіскальної служби, тільки за підсумками трьох кварталів 2017 року «Миронівський хлібопродукт» отримав 1,25 млрд грн держпідтримки.

Восени 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді і реагуючи на критику з боку народних депутатів щодо дотування з бюджету в основному великих агрохолдингів, включаючи агрохолдинг МХП, пообіцяв змінити механізм розподілу дотації аграріям. Проте вже який рік він залишається незмінним.

Згідно з бюджетом на 2019 рік, програма на підтримку тваринництва з обсягом фінансування 4 млрд грн передбачає 30%-ву виплату компенсації вартості будівництва нових комплексів, розмір якої - до 500 млн грн на один об'єкт. Агрохолдинг МХП планує ввести в експлуатацію в поточному році два комплекси.

Українські аграрії просили уряд перерозподілити кошти державних дотацій, зокрема, збільшити фінансування програми підтримки виробників сільгосптоварів і програми щодо здешевлення фермерських кредитів, а також спростити механізм отримання дотацій для малих і середніх господарств незалежно від форми майна.