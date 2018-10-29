Аграріїв у рамках форвардних закупівель озимих профінансують на 1,3 мільярда

ДПЗКУ планує закупити у сільгоспвиробників близько 360 тис. тонн пшениці, кукурудзи та ячменю.

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) оголосила про початок осінньої програми форвардних закупівель озимих зернових урожаю 2019 року з метою надання фермерам 1,3 млрд грн авансових коштів.

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Відзначається, що в рамках форвардної програми ДПЗКУ планує закупити у сільгоспвиробників близько 360 тис. тонн пшениці, кукурудзи та ячменю. Збір необхідних документів для укладання договорів поставки зерна майбутнього врожаю здійснюється через відповідні регіональні відділення.

"Традиційно, програма закупівель зерна майбутнього врожаю проходитиме в два етапи. На першому етапі сільгоспвиробнику потрібно подати заяву на участь в регіональний відділ ДПЗКУ, сформувати необхідний пакет документів і укласти договір поставки безпосередньо в центральному офісі корпорації. Після підписання договору, держкорпорація здійснює попередню оплату на поточний рахунок сільгоспвиробника у розмірі 3600 грн за одну тонну зерна з урахуванням ПДВ. На другому етапі ДПЗКУ проводить остаточний розрахунок після передачі зерна у власність корпорації", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що цього року вартість коштів становитиме від 9,5% до 13% річних залежно від кількості законтрактованого товару та базису поставки. Крім того, корпорація пропонує додаткову знижку в розмірі 0,25% сільгоспвиробникам, які беруть участь у програмі більше двох років. Також додаткову знижку 0,25% можуть отримати фермери при укладенні аграрної розписки.

Як повідомляв УНІАН, цього року ДПЗКУ в рамках весняної форвардної програми профінансувала українських аграріїв на суму понад 450 млн грн.

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.