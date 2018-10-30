Відкриття ринку землі прискорить зростання економіки України - експерт

За його словами, мораторій та земельна реформа стосується прав на приватну власність близько 7 мільйонів осіб, які в ході приватизації отримали землю у власність.

Скасування мораторію на продаж землі сприятиме щорічному зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 1-1,5%.

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Таку думку висловив директор проекту "Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносин в Україні" Денис Нізалов під час відкритої дискусії "Земля: за лаштунками мораторію".

"Мораторій не землю був введений ще в 2001 і продовжувався багато разів. Фактично він обмежує права власників землі як приватних, так і місцевих громад на комунальну власність, державну власність на купівлю-продаж землі. За рахунок цього більше всього схильні до впливу землевласники. Крім обмеження прав, власники землі недоотримують орендну плату, яка б була більше в умовах вільного ринку землі. Власники землі не можуть купити землю, якщо вони хочуть розширити виробництво, продати землю, якщо вона не потрібна. Це особливо стосується тих, хто отримав її у спадок і не зацікавлений у сільськогосподарському виробництві", - зазначив Нізалов.

За словами експерта, територіальні громади також недоотримують орендну плату і податки за комунальні землі.

"Якщо земля недооцінена, громади недоотримують надходження до бюджету і не мають достатньо коштів для підтримки соціальної галузі на селі", - сказав він.

Разом з тим, найзначніший ефект відкриття ринку землі вчинило би на економічний розвиток країни.

"Держава недоотримує також результати економічного розвитку, які могли б бути за умови зняття такого обмеження. За різними оцінками, зняття мораторію та впровадження вільного ринку землі за рахунок підвищення продуктивності та залучення інвестицій могли б додатково принести 1-1,5% ВВП на рік. Це більший ефект, ніж залучення іноземних кредитів від міжнародних організацій. Ми маємо власні ресурси, щоб прискорити економічне зростання", - підкреслив він.

Назілов також зазначив, що наслідком заборони на продаж землі є тіньовий ринок в сільському господарстві.

"Для ринку сільськогосподарських земель тіньовий ринок - це дуже поширене явище, яке призводить до рейдерських захоплень і є джерелом корупції. І фактично тіньовий ринок - це фактор ризику для інвесторів і уповільнює інвестиції в сільськогосподарський сектор", - сказав експерт.

За його словами, мораторій та земельна реформа стосується прав на приватну власність близько 7 мільйонів осіб, які в ході приватизації отримали землю у приватну власність.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

Згідно запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землю, у разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.