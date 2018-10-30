Соціально відповідальні: Укрлендфармінг ремонтує дороги та турбується про дітей і літніх людей

Розвиток інфраструктури, водозабезпечення, благоустрій та підтримка культурного простору на селі – це неповний перелік тих потреб жителів сіл, які забезпечують компанії агрохолдингу UkrLandFarming Олега Бахматюка.

Соціально відповідальний аграрний бізнес може відігравати важливу роль в забезпечені потреб жителів сіл. Прикладом такої відповідальної співпраці є компанія “АГРО-КРАЙ” групи Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка.

Розвиток інфраструктури, водозабезпечення, благоустрій та підтримка культурного простору на селі – це неповний перелік тих потреб жителів сіл, які забезпечують компанії агрохолдингу UkrLandFarming Олега Бахматюка.

У Гадяцькому районі “АГРО-КРАЙ” відомий не тільки як роботодавець, але і як компанія, що турбується про десятки тисяч людей, які тут живуть і працюють. За кошт підприємства відремонтовано глибинний водяний насос у Римарівці, який забезпечує питною водою село. А у Гречанівці «АГРО-КРАЙ» відшкодував послуги за електропостачання водонапірної вежі і забезпечив питною водою населення села.

Також «АГРО-КРАЙ» вклав близько півмільйона гривень у ремонт автошляхів регіону. Відновлено відрізки шляхів Гадяч-Плішивець та Гадяч-Сватки-Синівка. На прохання місцевих мешканців компанія сплатила за поточний ремонт дороги у селі Запсільське Вельбівської сільської ради та придбала щебінь для ремонту дороги в Малих Будищах. А в зимовий період компанія розчищає дороги від снігу в регіоні, перевозить селян.

Укрлендфармінг через «АГРО-КРАЙ» часто виступає спонсором різноманітних ініціатив, спрямованих на розвиток талантів дітей. Наприклад, фінансує делегації на Міжнародний фестиваль та конкурс «Україна об’єднує Світ» зразкового ансамблю танцю «Модерн» з Гадяча. Компанія відзначає грошовими винагородами відмінників навчання, переможців районних, обласних олімпіад, активних учасників художньої самодіяльності та спорту. На святі останнього дзвоника обдаровані діти Березоволуцької та Гречанівської шкіл отримали в подарунок спортінвентар. А Бобрицька школа обрала в подарунок мотокосу.

Також «АГРО-КРАЙ» активно підтримує розвиток нової української школи, де під час навчання використовуються новітні технології. Навчальні заклади Веприка, Вельбівки і Бобрика отримали принтери. Веприцька школа - інтерактивну дошку, Сарівська та Рашівська школи - ноутбуки, Рашівський дитсадок - сучасний телевізор. Ігрову кімнату Сергіївського дитсадку прикрасив м’який і яскравий килим. Завдяки турботі «АГРО-КРАЙ» у Березоволуцькій школі з’явилися спеціальні парти для першокласників. А до свята Дня знать школярі отримують подарункові набори від Укрлендфармінг.

«Ми усвідомлюємо, що сьогоднішні школярі завтра будуть нашими колегами. Тому турбуємось, щоб діти отримували максимум можливостей для свого розвитку», - розповідає директор ТОВ «АГРО-КРАЙ» Олександр Колодяжний. Крім того, компанія підтримує і літніх людей: «Літні люди для нас особливі, багато з них пройшли крізь війну. Ми намагаємось забезпечити для них гідне життя і приділити увагу. До пам’ятних днів ми надаємо матеріальну допомогу. Щорічно ми виділяємо кошти на ремонт пам’ятників загиблим воїнам», - каже Олександр Колодяжний.

Агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка – одне з найбільших в Європі аграрних підприємств, яке працює у 600 населених пунктах України. Підприємства UkrLandFarming є одними з найбільших платників податків в Україні і реалізують десятки соціальних проектів в селах, де ведуть свою господарську діяльність.